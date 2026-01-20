大阪府の高齢の女性から現金をだまし取ったとして指名手配されていた男が、カンボジアで拘束され警察が１月２０日、逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕された三百田堅容疑者（２０）は、去年７月、何者かと共謀し大阪府内に住む８０代の女性に「息子さんが女性を妊娠させてトラブルになっている」などとウソの電話をかけ示談金として、現金１００万円などをだまし取った疑いがもたれています。警察によりますと、三百田容疑者は