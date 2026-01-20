１月２０日未明、奈良県三宅町で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から２人の遺体が見つかりました。２０日午前１時４０分すぎ、奈良県三宅町の住宅で「１階から出火、パチパチと音がする」と近くに住む人から通報がありました。火は約４時間後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅が全焼し、焼け跡から年齢や性別がわからない２人の遺体が見つかりました。この住宅には家族３人が住んでいて、６０代の男性と８０代