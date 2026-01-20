１月２０日未明、大阪市城東区の国道で８３歳の男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。２０日午前３時半すぎ、大阪市城東区の国道１号で通行人から「単車の事故で頭から出血している」と通報がありました。警察によりますと、鶴見区の小田光男さん（８３）が頭から血を流して倒れていて、搬送先の病院で死亡が確認されました。小田さんは車道に倒れていて