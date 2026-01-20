気象台は、午後0時28分に、波浪警報を五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】青森県・五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町に発表 20日12:28時点津軽では、20日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□なだれ注意報22日にかけて注意■弘前市□なだれ注意報22日にかけて注意■黒石市□なだれ注意報22日にかけて