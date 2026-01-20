元テレビ朝日社員の玉川徹氏が20日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。たびたび実施される選挙に苦言を呈した。前日、高市早苗首相（自民党総裁）が官邸で会見し、23日召集の通常国会冒頭で衆院解散、衆院選を「27日公示、2月8日投開票」の日程で実施すると表明。これで2024年10月の衆院選、25年7月の参院選に続き、3年連続で国政選挙が行われることになった。わずか1年4