アイドルグループ・SKE48の熊崎晴香が18日、自身のXを更新し、“不意打ちのチュー”をされたことを報告した。【写真】不意打ちのチュー！競走馬と濃厚キスする熊崎晴香競馬好きで有名な熊崎だが、Xでは「不意打ちのチューファンサ神対応」と競走馬・ライラックとのキス写真を投稿。ライラックからキスをされたことを伝えた。この投稿には約1000リポスト、1.3万いいねの大反響で、「アイドル人生14年目、初の万バズはライラ