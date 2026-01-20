全日本スキー連盟は20日、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表を発表し、前回金メダルのスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢（TOKIOインカラミ）やノルディックスキー・ジャンプ男子の小林陵侑（チームROY）らを選出した。