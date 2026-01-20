大寒の２０日、北アルプス・立山連峰の麓にある富山県上市町の大岩山日石寺で、滝に打たれて身を清める「寒修行」が行われた。午前８時半頃の気温は氷点下１度で、水温は３度。雪が舞う中、鉢巻きをしめた白装束の男女約５０人が、本堂の裏手にある「六本滝」（高さ約６メートル）に次々と入り、ふるえる両手を合わせながら滝に打たれ、無病息災や商売繁盛を願った。同県朝日町の会社員（２８）は「４回目の参加だが、今まで