タレント神田うの（50）が20日、都内で、女性向けオイル「YURiiRO」の商品リニューアル発表イベントを行った。昨年9月に心臓にペースメーカー取り付け手術を行い、同11月にパーキンソン病に罹患（りかん）していると公表した親友の歌手美川憲一（79）について聞かれると「昨日も電話で話しました。すごく元気です」。うのは年末年始をハワイで過ごした。「ラインで『昨年は心配をかけてごめんね。今はリハビリをして元気になってい