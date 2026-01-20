MMDLaboが運営するMMD研究所は1月19日、「2025年12月ポイント経済圏のサービス利用に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年12月11日〜12月17日、予備調査では18歳〜69歳の男女25,000人、本調査ではポイント経済圏メイン利用者2,500人を対象にインターネットで行われた。○最も意識しているポイント経済圏18歳〜69歳の男女25,000人のうち、ポイント経済圏を意識している15,474人を対象に、最も意識しているポイント経済圏を聞