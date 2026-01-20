ロッテは1月27日、ふわふわ食感のクリームをもちもちの薄いもちで包み込んだ生菓子タイプのクリーム大福「生雪見だいふく」を全国のスーパー・ドラッグストアにて販売する。「生雪見だいふく」(オープン価格/想定小売価格200円前後)2025年1月に販売した際に多くの支持を受けたチルドスイーツの「生雪見だいふく」(オープン価格/想定小売価格200円前後)が、約1年ぶりに登場。クリームがたっぷり入っており、満足感のある一品。「生