阿部真央が、新曲「Ding-dong」のMVをリリース当日＆デビュー17周年記念日である1月21日0時にプレミア公開することを発表した。あわせて、MV公開直前の1月20日23時からは、2024年に開催したZeppツアー東京公演のダイジェスト映像が一夜限りでプレミア公開されることも発表された。「Ding-dong」は、放送中のTVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』オープニング主題歌として書き下ろした楽曲。本日MVティザーも公