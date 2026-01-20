DEENが、カバーアルバム『ROCK IN CITY 〜band covers only〜』の発売を記念して、1月21日の夜にYouTube生配信を行うことを発表した。当日は、DEENの2人がアルバム制作秘話を語るほか、今回カヴァーした楽曲の中から、DEAR FRIENDSのオリジナルアーティストであるPERSONZのJILLが、スペシャルゲストとして出演することも決定。アーカイブはないため、ぜひチェックしていただきたい。『ROCK IN CITY 〜band covers only〜』は、2021