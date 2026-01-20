西畑大吾が主演するドラマイズム『マトリと狂犬』（MBSにて毎週火曜24時59分、TBSにて毎週火曜25時28分）の第1話が20日に放送。薬物汚染の闇を暴く、狂気のアクション・エンターテインメントが開幕する。【写真】西畑大吾が薬物の売人に『マトリと狂犬』第1話場面写真本作は漫画『マトリと狂犬 −路地裏の男達−』（原作・田島隆、漫画・マサシ、秋田書店「ヤングチャンピオン」連載）の実写ドラマ化。品川ヒロシが監督を務