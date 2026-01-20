2026年4月に横浜の街全体で開催される新たな都市型音楽フェス＜CENTRAL＞の、第2弾アーティスト10組発表された。また、日割り発表と本日よりオフィシャル先行受付も開始した。本日発表する第2弾アーティストは、新しい学校のリーダーズ、amazarashi、Awich、ORANGE RANGE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CHiCO with HoneyWorks、羊文学、優里、凛として時雨の10組。また、Kアリーナ横浜を会場とする「CENTRAL STAGE」と、横浜赤レンガ