岡宮来夢が主演を務めるミュージカル『星影の人』−沖田総司・まぼろしの青春−が、11月に東京・東京国際フォーラム ホールC、12月に大阪・SkyシアターMBSで上演されることが決定。さらに、長野、静岡、愛知での公演も行われる。【写真】ミュージカル『星影の人』注目のキャスト陣も発表！本作は、1976年に作・演出を柴田侑宏が手がけ、宝塚歌劇雪組にて初演。新選組の中でもほとんど語り継がれてこなかった沖田総司の恋に焦点