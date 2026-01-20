「機動警察パトレイバー」シリーズ新作『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』が、5月15日より全3章構成で順次劇場公開されることが決定。併せて『EZY』までのシリーズを象徴するキービジュアルと特報が解禁され、『EZY』のキャラクター＆メカニカルなどが一挙公開された。【動画】製作決定から9年―ついにプロジェクトが動き出す！『機動警察パトレイバー EZY』特報1988年4月25日。OVA（オリジナルビデオアニメ）として