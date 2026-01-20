1月16〜18日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開7週目を迎えた『ズートピア2』が、週末金土日動員34万5000人、興収4億8100万円と、相変わらずの高稼働でV7を達成。累計では動員952万人、興収129億円を突破した。【写真で見る】1月9〜11日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、1月16日からIMAXでの上映がスタートした『国宝』が、週末金土日動員7万3000人、興収1億2000万円を記録し、先週の5位から3ラ