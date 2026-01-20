2025年の1年間をかけて毎月1本のプロトタイプを発表し、しかもその1本限りのハンドメイドギターを安価にて販売してしまうという国産エレキギターメーカーCaramel’s Guitar Kitchen（キャラメルズ・ギター・キッチン）が行なった連続施策は、その全12本のギターの品質の高さと他に例を見ない個性が評判となり、ブランドの知名度とその魅力を大きく知らしめるものとなった。どこかレトロでビザール風デザインを有しながら現代の実用