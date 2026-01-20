全日本スキー連盟は２０日、スノーボード・ハーフパイプのミラノコルティナ冬季五輪の日本代表選手を発表した。男子は、前回２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）、３大会連続の戸塚優斗（ヨネックス）、２大会連続の平野流佳（ＩＮＰＥＸ）、初出場の１９歳・山田琉聖（チームＪＷＳＣ）の４人が名を連ねた。冬季五輪の日本勢最年少メダリストとなった１４年ソチ五輪から４大会連続代表入りの平野