illustration by宇野亞喜良椎名林檎が、2月27日に公開される映画『木挽町のあだ討ち』の主題歌に「人生は夢だらけ」が起用されたことを発表した。「人生は夢だらけ」は、CM曲として椎名林檎が作詞作曲し、その後セルフカバーアルバム『逆輸入〜航空局〜』に収録された楽曲。同楽曲を主題歌に起用した映画『木挽町のあだ討ち』は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子の傑作時代小説『木挽町のあだ討ち』