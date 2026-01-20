太田寛前市長の死去に伴う安曇野市の市長選挙で初当選を果たした中山栄樹さんが20日、初登庁し、「市政の安定と継続」に力を注ぐと抱負を語りました。安曇野市役所では市民や職員およそ500人が出迎える中、中山栄樹新市長が初登庁しました。中山新市長は、去年12月までの2期8年間副市長を務めていて、11月に亡くなった太田寛前市長の政策を引き継いでいく考えを示しています。初登庁式では職員に対し「太田前市長の思いも胸に一丸