東京都板橋区は19日、物価高に直面する区民生活を支援するため、ギフトカードにより区民1人あたり1万円分の支援を行う方針を示した。昨年11月21日に閣議決定された、国の「『強い経済』を実現する総合経済対策」を受けて、物価高に直面している区民生活を支援するため、「いたばし物価高対策生活応援事業」を実施する方針を固めた。国の「物価高騰