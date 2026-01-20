きょう20日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）で、ヴィンセントのブラックシャドウ（1952年製）のお宝が出る。【写真】鑑定結果はいかに!?組み直されたヴィンセントのブラックシャドウヴィンセントは30〜50年代にかけ世界最速のバイクを生産していたが、妥協のないこだわり故に採算が取れず、55年に生産を停止した幻の英国メーカーだ。バイク界のロールス・ロイスとも言われた。ブラックシャド