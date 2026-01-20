全日本スキー連盟は20日、来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の日本代表候補選手計52人（男子26人、女子26人）を発表した。今後は日本オリンピック委員会（JOC）の承認を経て、正式に代表に内定する見通し。主な顔ぶれはノルディックスキー・ジャンプで22年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームROY）、スノーボード・ハーフパイプで北京五輪金メダルの平野歩夢（TOKIOインカラミ）ら。スノーボード・アルペン