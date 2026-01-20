全日本スキー連盟は20日、2月に開幕するミラノ・コルティナオリンピックへ向け、スノーボードの日本代表、男女計19人を発表した。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催男子ハーフパイプには2大会連続金メダルの期待がかかる平野歩夢（27、TOKIOインカラミ）、W杯種目別3連覇中の平野流佳（23、INPEX）、3大会連続代表の戸塚優斗（24、ヨネックス）など強力な布陣となった。女子ハーフパイプは