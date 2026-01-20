NHKの音楽番組『うたコン』の2月3日放送回では、昨年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』を振り返るスペシャル版『2025紅白歌合戦 振り返りSP！』を放送する。【全身ショット】キュートな衣装でハートポーズするCANDY TUNEスタジオには、紅白に出演した純烈、水森かおり、そして初出場を果たしたCANDY TUNEが登場。貴重な舞台裏のエピソードとともに、今回の紅白についてたっぷりと語る。純烈は群馬・草津温泉中継の知られざ