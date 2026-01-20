イギリス・ロンドンで中国政府が計画する“メガ大使館”をめぐり、イギリスメディアは、建設予定地が金融街などの通信ケーブルのすぐそばにあることから、機密情報を傍受されるリスクが懸念されると指摘している。イギリス政府は、これまで安全保障上の懸念などを理由に計画の承認を3度延期してきたが、20日までに最終判断を行うとしている。「イギリス政府は絶対認めるな」イギリス・ロンドンで17日、中国が進めている巨大な大使