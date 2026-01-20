2月に開幕するミラノ・コルティナオリンピックへ向け、スキージャンプの日本代表、男女7人が発表された。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催全日本スキー連盟は20日、男子代表に北京オリンピック金メダリストの小林陵侑（29、チームROY）、今季ワールドカップ（W杯）で初優勝した二階堂蓮（24、日本ビール）、17日に札幌で行われたW杯個人第17戦で自己最高の2位に入った中村直幹（29、フラ