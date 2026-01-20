きょう明け方、小矢部市で住宅と納屋を焼く火事があり、1人と連絡が取れていません。小矢部警察署によりますと、きょう午前4時45分ごろ小矢部市蓑輪で「納屋のような建物が燃えている」と近くを通った人から消防に通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての坂田茂次さん（94）の住宅と隣接する納屋が全焼したとみられます。坂田さんと現在連絡が取れていません。警察と消防は実況見分