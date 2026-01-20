中部電力浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）の安全審査を巡り、基準地震動のデータが意図的に操作されていた問題で、中部電の林欣吾社長らが２０日、静岡県庁を訪れ、鈴木康友知事に謝罪した。林社長は「県民の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけし、心から深くおわび申し上げます」と頭を下げた。これに対し、鈴木知事は「これまで積み上げてきた信頼を大きく損なうことになった。大変遺憾なことだ」と述べた。