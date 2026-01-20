タレント・神田うの（５０）が２０日、都内でアンバサダーを務める２層式のフェムケアオイル「ＹＵＲｉｉＲＯ」の「商品リニューアル発表ＰＲイベント」に登壇した。白色のドレス姿で登場。「今日はどうしても白を着たかった」といい、商品に合わせて「どんな色にでも自分が染まれる、なれるという意味を込めた」と笑顔で明かした。これまで９回の結婚式を挙げたという神田だが、「１０回目の結婚式は私が６０歳の時にしたい