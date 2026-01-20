スターラックス航空は、東京/成田〜台北/桃園線にエアバスA350-1000型機を投入する。2月10日から3月28日までJX802/803便、3月29日以降はJX800/801便に投入する。機体は革新性とアイデンティティを体現して、「1000」の数字やカーボンファイバーのモチーフを塗装している。客室にはファーストクラス4席、ビジネスクラス40席、プレミアムエコノミークラス36席、エコノミークラス270席の計350席を備えている。