Duolingo, Inc.は、オンライン英語試験「Duolingo English Test」に不正受験対策として「Ear Scan」を導入した。本対策により、受験者は試験開始前にスマートフォンのカメラによる両耳のスキャンが必須となる。 Ear Scanは、左右それぞれの耳をカメラから少し離れた位置と近づけた位置の両方でスキャンし、耳の中にイヤホンや補助機器などが装着されていないかを確認する仕組み。 機械学習とスマートフ