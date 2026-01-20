悲報がもたらされたのは19日の朝だ。レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英が、バルセロナ戦の途中で左足のハムストリングを負傷し、交代を余儀なくされたのだ。自力では起き上がれず、ストレッチャーで運ばれるシーンは、日本サッカー界に衝撃を与えた。ソシエダは「検査を実施した結果、左足ハムストリングの負傷が確認された。出場可能かどうかは回復状況次第となる」と発表している。北中米ワールドカップを控え、日