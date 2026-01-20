現地１月19日、プレミアリーグ第22節で三笘薫を擁するブライトンは、ボーンマスとホームで対戦。１−１で引き分けた。32分に先制され、その後もなかなかゴールをこじ開けられない展開のなか、チームを救う同点弾を挙げたのが、77分から途中出場したシャラランポス・コストゥラスだった。 ０−１のビハインドで迎えた90＋１分、左サイドの三笘からパスを受けたボスカーリは、ダイレクトでクロスを放り込み、ヤン・ホール