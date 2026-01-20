¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤¬£±·î20Æü¡¢FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¹¹¿·¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï½ç°Ì¤ò£±¤Ä²¼¤²¡¢19°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¸¥¢¼ó°Ì¤ÎºÂ¤Ï¥­¡¼¥×¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿12·î22Æü¤«¤éº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»î¹ç¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¥»¥Í¥¬¥ë¤¬19°Ì¤«¤é12°Ì¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢½ç°Ì¤ËÆ°¤­¤¬À¸¤¸¤¿