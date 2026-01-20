東京都の小池百合子知事（右）と面会するJOCの橋本聖子会長＝20日午前、東京都庁日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長は20日、東京都内の全ての小学校にアスリートを派遣する事業を行うと明らかにした。2021年東京五輪・パラリンピックから5年を迎えるに当たり、大会のレガシー（遺産）を発展させる取り組みの一環。同日、東京都の小池百合子知事と都庁で面会し、協力を要請した。全国展開も視野に入れている。橋本氏