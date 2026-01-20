横浜の街全体で開催される新たな都市型音楽フェス「ＣＥＮＴＲＡＬ」（４月３日〜５日）の主催者が２０日、第２弾の出演アーティスト１０組と日割りを発表した。発表されたアーティストは、新しい学校のリーダーズ、ａｍａｚａｒａｓｈｉ、Ａｗｉｃｈ、ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ、ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ、ＣＨｉＣＯｗｉｔｈＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ、羊文学、優里、凛として時雨の１０組だ。すで