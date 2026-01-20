ニュース解説メディア「The HEADLINE」編集長のイシケンこと、石田健氏が20日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。高市早苗首相が19日に衆院解散を発表し、衆院選へと突入することについてコメントした。選挙では消費税が1つの争点となりそう。高市首相は2年間食料品を消費税ゼロにする考えを示し「検討を加速する」などと述べた。立憲民主党と公明党が合併して結成した新党「中道改革連合」は消費税減税を打ち