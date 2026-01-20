DCドラマ「THE FLASH ／フラッシュ」（2014-2023）でフラッシュ／バリー・アレン役を演じたグラント・ガスティンが近く同役を再演する？ファンの噂をガスティンが否定したようだ。 ガスティンは米CWのドラマ版で、長年にわたって“地上最速のヒーロー”を好演。エズラ・ミラー主演の映画『ザ・フラッシュ』（2023）でスクリーンデビューが期待されていたが、こちらは実現されずにファンは落