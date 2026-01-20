世界的大ヒットドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」シリーズ最新作「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」が、2026年1月19日よりHBO Max on で配信開始となった。 エミー賞歴代最多受賞、“鉄の玉座”をめぐる王家の壮絶な戦いを圧倒的スケールで描いた人気ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」の100年前を描く新たなシリーズ。「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」で描かれるタ&