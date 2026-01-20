「自分は泥臭い仕事をするハードワーカーです」また一人、日本人選手が韓国に渡った。【写真】キ・ソンヨンの「猿まね」事件昨年末、サガン鳥栖から浦項スティーラーズへの期限付き移籍が発表されたMF西矢健人。彼に期待されているのは、3シーズンにわたってチームを支えてきたブラジル人MFオベルダンの空白を埋めるという役割だ。キャンプ前の取材で西矢は、「新しい挑戦なのでとても楽しみです。浦項からオファーをもらった時、