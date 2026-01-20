ENHYPENが、ENGENE（ファンダム名）と新譜のストーリーに没入できるよう、多彩なグローバルイベントを展開する。ENHYPENは1月19日・20日、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、ファンイベント「VAMPIRE IS COMING」の開催を発表した。【写真】ニキ、“色気ダダ漏れ”な横顔「VAMPIRE IS COMING」は、7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』のチャプター映像を鑑賞し、ENHYPENにまつわる話を交わす特別な交