ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では、1月22日(木)より「ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー」などデザート3品を新発売する。とろける塩キャラメルと濃厚なブラウニーを組み合わせた、食後にぴったりのデザートフェアとなっている。169店舗で販売予定(1月20日時点)。【画像を見る】ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー、ミニ塩キャラメルファッジサンデー、塩キャラメル