かっぱ寿司は、2026年1月22日〜2月4日の平日限定で「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」の継続を決定した。今回の対象商品は、『香ばし炙りおにぎり』『あおさの味噌汁』『かっぱのシャリドーナツ きな粉(2個)』『かっぱのシャリドーナツ ココア(2個)』『しっとりクリームケーキ』の計5種で、価格はいずれも税込90円。【対象メニューの画像はこちら】おにぎりやシャリドーナツ、味噌汁、クリームケーキが週替わりで税込各90円に!〈第