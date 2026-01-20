山東省肥城市ハイテク産業開発区の東大封村に建設された太陽光発電モデルプロジェクト。（ドローンから、済南＝新華社配信）【新華社済南1月20日】中国東部で経済規模の大きな省、山東省の農村では、屋根に設置する太陽光発電パネルが「強村富民（村の振興と人々の富裕化）」のための素晴らしい収入源、農村振興のためのグリーン（環境配慮型）な原動力となっている。同省肥城市石横鎮新勝村の村民、于存来（う・そんらい）さ