1都10県で100件ほど住宅での窃盗を繰り返していたとみられるベトナム国籍の男2人が、警視庁などに逮捕されました。被害はあわせて3850万円相当とみられています。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍で群馬県伊勢崎市に住む▼ハー・ゴック・トゥ容疑者（26）と▼ホアン・バン・ハイ容疑者（37）です。2人は去年10月、新潟県三条市の住宅にガラスカッターなどを使って1階の窓を外して侵入し、2階にあった現金10万