ロイター通信によりますと、反政府デモが広がったイランで、当局が行っていたインターネットの制限が数日中に解除される可能性があるということです。また、ロイター通信は政府による統制が弱まっていると指摘。その例として、18日に国営テレビがハッキングされ、アメリカのトランプ大統領らの演説が一時的に放映されたことも伝えています。