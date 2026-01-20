強い冬型の気圧配置の影響で日本海側を中心に大雪となっていて、各交通機関にも影響が出ています。また、21日以降も数年に一度レベルの最長寒波となる見込みで、警戒が必要です。20日は北日本の日本海側で警報級の大雪となっています。すでに交通にも影響が出ていて、JR東日本によりますと、大雪の影響で秋田新幹線の盛岡から秋田間の上下線で午前6時ごろから運転を見合わせていて、午後3時ごろに再開する見込みだということです。